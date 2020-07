Przegląd informacji ze spółek

ZUE złożyło ofertę z najniższą ceną, wynoszącą 58,6 mln zł brutto (47,7 mln zł netto), w postępowaniu przetargowym na wykonanie II części zadania pn. "Przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Toruńskiej do pętli tramwajowej na OM Rządz" oraz "Przebudowa ulicy Chełmińskiej na odcinku od ul. Laskowickiej do ul. Wiejskiej" w Grudziądzu, podała spółka. Budżet zamawiającego na przedmiotowe zadanie wynosi 52 mln zł brutto.

Gra "The Wizards - Dark Times" przeszła certyfikację Oculusa i wkrótce będzie dostępna w autonomicznym systemie do grania w wirtualnej rzeczywistości - Oculus Quest, poinformowało Carbon Studio.

CI Games rozmawia z kilkoma dużymi globalnymi graczami z branży o m.in. współpracy w zakresie współfinansowania oraz współwydania 'Lords of the Fallen 2', poinformował ISBtech prezes Marek Tymiński.

Gra 'Lords of the Fallen' przyniosła CI Games łącznie ponad 100 mln zł przychodów ze sprzedaży i zarobiła blisko 50 mln zł, poinformował ISBtech prezes CI Games Marek Tymiński.

Naukowcy oraz eksperci Taurona Wydobycie - spółki zależnej Taurona Polskiej Energii - opracowali w ramach międzynarodowego projektu badawczego CEReS (Co-processing of mine and electronic wastes: Novel resources for a sustainable future) innowacyjną metodę wspólnego przetwarzania odpadów pogórniczych i elektronicznych, która umożliwi odzysk metali szlachetnych z odpadów elektronicznych na dużą skalę, podał Tauron.