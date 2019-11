Przejęcie Raiffeisen Banku. BNP Paribas ujednolici systemy

BNP Paribas Bank Polska przeprowadzi od 9 do 11 listopada ostatni etap przejęcia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska i ujednolici systemy informatyczne - wynika z komunikatu.

"Oznacza to, że wszystkie produkty i usługi klientów dawnego Raiffeisen Bank Polska, prowadzone w systemach bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnych zostaną przeniesione do docelowych systemów bankowości internetowej i aplikacji mobilnych Banku BNP Paribas. Ujednolicenie systemów bankowych zapewni nie tylko efektywniejsze, ale i ich bezpieczniejsze funkcjonowanie" - przekonują przedstawiciele BNP Paribas.

Na czas niezbędnych prac technicznych ograniczony będzie dostęp do niektórych usług, w szczególności bankowości internetowej. Transakcje kartami płatniczymi - zarówno płatności w sklepach, jak i wypłaty z bankomatów - będą obsługiwane na bieżąco.

Z uwagi na ograniczenie pracy oddziałów i bankowości elektronicznej, BNP Paribas rekomenduje, by zlecenia przelewów do ZUS dokonać odpowiednio wcześniej, najlepiej do 8 listopada.