Putin szuka pieniędzy na wojnę. Znów spogląda na sektor paliwowy

Rząd Rosji ponownie zwraca się do przemysłu naftowego o gotówkę, badając możliwości pozyskania większych wpływów do budżetu - donosi Bloomberg. Brane pod uwagę są zarówno cięcia subsydiów paliwowych, jak i dodatkowy podatek od dochodów nadzwyczajnych.

To potężne kwoty. Tylko w ubiegłym roku było to 2,17 biliona rubli, czyli równowartość około 26,6 miliarda dolarów. Aby zmniejszyć te dotacje, zniżka Urals do Brent zastosowana w formule mogłaby zostać zmieniona.