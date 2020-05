Revolut ma ponad 1 mln użytkowników w Polsce

"Ponad 1 000 000 Polaków powierzyło Revolut swoje transakcje. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wydali z pomocą aplikacji 3,5 mld zł. Revolut postrzegany jest jako aplikacja i karta przydatna w podróży. Dane wskazują jednak na to, że Polacy nie używają go wyłącznie za granicą. W rzeczywistości, płacą nim za produkty i usługi w szerokim spektrum kategorii, takich jak zakupy (22%), podróże (17%), artykuły spożywcze (14%), restauracje (13%), transport (12%), rozrywka (6%), usługi (6%), zdrowie (4% wartości wydatków). Prym wiodą jednak zakupy" - czytamy w komunikacie.

Jak podaje Revolut wiele osób płacących do tej pory offline, testuje obecnie, z uwagi na kwarantannę i konieczność przebywania w domu, płatności mobilne i online. Osoby stawiające pierwsze kroki w świecie mobilnym i online są w dużo większym stopniu narażone na ryzyko cyberoszustwa. W trosce o ich bezpieczeństwo, Revolut udostępnił karty wirtualne ze zmiennym numerem do bezpiecznych transakcji w internecie wszystkim swoim klientom, również użytkownikom darmowych planów standard.

"Nasze funkcje bezpieczeństwa online i offline opierają się zaawansowanych technologiach, co czyni transakcje za pomocą kart Revolut jednymi z najbezpieczniejszych na rynku i chroni naszych użytkowników przed ryzykiem kradzieży, fałszerstwa lub oszustwa. Wirtualne karty ze zmiennym numerem do bezpiecznych zakupów w sieci to unikatowe rozwiązanie. Wcześniej były dostępne tylko w płatnych planach Premium i Metal. Teraz oddajemy je w ręce wszystkich polskich klientów" - powiedział country manager Revolut w Polsce Karol Sadaj, cytowany w komunikacie.