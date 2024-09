Rząd mówi "nie" podatkowemu projektowi PiS. "Narzędzie do spekulacji"

Kobieta 20 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No proszę, PiS skończył rządzenie to teraz ma projekty jak obniżyć podatki. Szkoda, że realnie w czasie swoich rządów jedno obniżył drugie podwyższył, a per saldo płaciliśmy coraz więcej.