Rząd nie docenia inflacji. RPP ocenia, że przekroczy poziom założony w budżecie

Rada Polityki Pieniężnej, której jednym z głównych celów jest dbanie o stabilny poziom cen w gospodarce, nie zgadza się z optymistyczną prognozą rządu w odniesieniu do inflacji. Rząd w projekcie ustawy budżetowej zapisał, że przeciętny wzrost cen wyniesie 2,5 proc. w skali całego 2020 roku. RPP spodziewa się, że będzie wyższy.

"Inflacja w bieżącym roku może być wyższa niż założono w projekcie ustawy, choć najprawdopodobniej ukształtuje się w przedziale odchyleń od celu inflacyjnego" - czytamy w "Opinii Rady Polityki Pieniężnej do projektu Ustawy budżetowej na rok 2020 przyjętego przez Radę Ministrów 23 grudnia 2019 r.".

Choć w opinii nie ma wskazanego konkretnego pułapu inflacji, wiadomo, że nie powinna przekroczyć 3,5 proc. To właśnie górna granica, którą RPP przyjmuje jako akceptowalny poziom wzrostu cen w skali roku.

Co z PKB?

W ocenie RPP, projekt ustawy oparty jest za to na realistycznych założeniach co do tempa wzrostu gospodarczego.