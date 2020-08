Sąd umorzył przyspieszone postępowanie układowe wobec Ursusa. Firma zaskarży decyzję

To zła informacja dla producenta m.in. ciągników rolniczych. Jedną z zalet przyspieszonego postępowania układowego jest możliwość jego szybkiego przeprowadzenia przy jednoczesnym zapewnieniu dłużnikowi pewnej ochrony przed egzekucjami.

Do tego przy takiej procedurze pozostawia się dłużnikowi swobodę co do kierowania jego przedsiębiorstwem w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu czy zapewniana jest ochrona dłużnika przed rozwiązaniem umów kluczowych z punktu widzenia dalszego działania przedsiębiorstwa.