Selvita przejmie 100% udziałów w spółce Fidelta od Galapagos za ok. 140 mln zł

"Z największą przyjemnością ogłaszamy akwizycję Fidelty, która idealnie pasuje do grupy kapitałowej Selvita. Fidelta jest organizacją z bogatym doświadczeniem, szerokim spektrum możliwości z zakresu odkrywania leków 'in-house' oraz z licznymi sukcesami w wyłanianiu kandydatów klinicznych. Dzięki tej akwizycji nie tylko realizujemy ogłoszoną w tym roku strategię, ale również robimy krok naprzód, zarówno pod względem portfolio naszych usług, jak i skali działalności. To przełomowy moment w historii Selvity" - skomentował prezes Selvity Bogusław Sieczkowski, cytowany w komunikacie.

Przejęcie Fidelty pozwoli Selvicie przyspieszyć realizację długoterminowej strategii mającej na celu dostarczenie klientom kompleksowej oferty usług, w tym zintegrowanych badań in vitro i in vivo, począwszy od identyfikacji celu do pełnego rozwoju przedklinicznego. Zakres usług oferowanych przez Fideltę jest komplementarny z ofertą Selvity i umożliwi jej zbudowanie przewagi konkurencyjnej w takich obszarach biznesowych jak toksykologia in vivo, DMPK, farmakologia, a także pozwoli zwiększyć skalę działalności w obszarze chemii medycznej i farmakologii in vitro, co wpłynie na umocnienie pozycji rynkowej Selvity, wskazano również.