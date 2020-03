Śledztwo ws. Michała D. Obciąża go m.in. inny inwestor

"Puls Biznesu" miał wgląd do akt tej sprawy. Zarzuty wobec Michała D. dotyczą niegospodarności na 19,3 mln zł przy sprzedaży nieruchomości, a także wyprania pieniędzy pochodzących z tej oraz innych transakcji. W listopadzie 2014 r. należąca do PF2 działka w Krakowie o powierzchni prawie 8 ha została sprzedana za 18 mln zł kontrolowanej przez Michała D. spółce Hosta Enterprise. Tyle Hosta zapłaciła na papierze, w rzeczywistości wydała 15,5 tys. zł.

B: No, kur…, ile? No, oczywiście, można ich dochodzić sto lat, no.

Kamiński zeznał, że rozmawiał z D. o odzyskaniu kontroli nad PF2 i nieruchomością, ale ten zbywał go śmiechem i odsyłał na drogę sądową. Szef Saturn TFI powiedział m.in.: "Rozmowa przebiegała tak, że on chciał dać (w rozliczeniu - przyp.) jakąś spółkę, na to ja mówiłem, że może dać spółkę, tylko żeby ona miała rzeczywistą wartość i żeby była płynna. To on na to, że takiej nie ma".