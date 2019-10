Afera Optimusa. Kłopoty Michała D., w tle majątek jednego z najbogatszych Polaków

W czerwcu tego roku Michał D., główny bohater tzw. afery Optimusa, usłyszał zarzuty karalnej niegospodarności na prawie 20 mln zł i prania pieniędzy w związku z działalnością spółki z grupy Mostostalu Export. Co więcej, w roli głównego bohatera występuje też w innym śledztwie, dotyczącym próby wrogiego przejęcia firmy telekomunikacyjnej Softnet Group. Teraz prokuratura sprawdza, czy inwestor próbował wyprowadzić wielomilionowy majątek ze spółki jednego z najbogatszych Polaków - informuje "Puls Biznesu"

D. powołał do życia spółkę Febus Enterprise, niewiele później - w sierpniu 2015 r. (ten okres bada prokuratura) - spółka podpisała porozumienie restrukturyzacyjne ze Zbigniewem Pawłowskim. Febus, z kapitałem zakładowym zaledwie 5 tys. zł, miał podjąć się restrukturyzacji zobowiązań przekraczający 16 mln zł. W zamian miał zyskać możliwość przejęcia udziałów w Erabudzie oraz trzech innych powiązanych spółkach. Ponadto Febus otrzymał pełnomocnictwo do wykonywania praw z udziałów Zbigniewa Pawłowskiego, w tym reprezentowania go na walnych zgromadzeniach czterech spółek.