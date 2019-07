Spółdzielcza Grupa Bankowa uruchomiła płatności Google Pay

" Klienci banków spółdzielczych SGB mogą od dziś dokonywać płatności mobilnych. Udostępnienie usługi BLIK i Google Pay to pierwszy etap mobilnego przyspieszenia w sektorze bankowości spółdzielczej - SGB pracuje równolegle nad kolejnymi usługami w tym obszarze, już wkrótce planuje wprowadzenie Apple Pay i Garmin Pay" - czytamy w komunikacie.

Google Pay to proste, bezpieczne i wygodne płatności mobilne. Dzięki temu rozwiązaniu klienci SGB będą mogli użyć swojego smartfona, by zapłacić wszędzie tam, gdzie do tej pory płacili zbliżeniowo kartą, wskazano.