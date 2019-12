Starward Industries uplasowała wszystkie akcje serii H, pozyskała 2,99 mln zł

Developer oferował inwestorom 73 005 akcji serii H w cenie 41 zł za sztukę, stanowiących 4% w obecnym kapitale akcyjnym. Papiery znalazły 72 nabywców, którzy złożyli zapisy na łączną kwotę 3,85 mln zł. Stopa redukcji zapisów wyniosła 22,19%, co oznacza, że do spółki finalnie trafiło 2,99 mln zł.

"To idealne zwieńczenie bardzo pracowitego roku. Inwestorzy uwierzyli zarówno w potencjał drzemiący w twórczości Stanisława Lema [studio postanowiło przenieść w świat gier wideo jedną z powieści pisarza], jak i nasze kompetencje jako studia deweloperskiego. To wielka odpowiedzialność. Teraz krótki odpoczynek i zabieramy się do pracy ze zdwojoną siłą, żeby udowodnić rynkowi, że inwestycja w nasze akcje była dobrą decyzją" - skomentował prezes Marek Markuszewski, cytowany w komunikacie.