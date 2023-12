Lit jest pierwiastkiem chemicznym wykorzystywanym do produkcji baterii dla samochodów elektrycznych. Bez tego surowca trudno wyobrazić sobie rynek "elektryków". Kilka dni temu na money.pl pisaliśmy o odkryciu największych złóż na świecie tego surowca w USA. Na granicy stanów Oregon i Nevada w kraterze wulkanicznym, który powstał ok. 16 mln lat temu, znajduje się od 20 do 40 mln ton litu.