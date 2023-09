W USA odkryto wielkie złoża litu. "Największe w historii"

Szacuje się, że w kraterze wulkanicznym, który powstał ok. 16 mln lat temu, znajduje się od 20 do 40 mln ton litu - informuje serwis chemistryworld.com. Odkrycia dokonali wulkanolodzy. Może być jednak problem z wydobyciem, gdyż rdzenni Amerykanie uznają ten teren za święty, a w 1865 r. miało tam dojść do masakry Indian.

- Jeśli wierzyć ich szacunkom, jest to bardzo, bardzo znaczące złoże litu - mówi Anouk Borst, geolog z Uniwersytetu KU Leuven i Królewskiego Muzeum Afryki Środkowej w Tervuren w Belgii. - Może to zmienić dynamikę na całym świecie. Chodzi o cenę litu, bezpieczeństwo dostaw i geopolitykę - czytamy w serwisie.

Wydobycie litu od 2026 r.

USA rywalizują z Chinami

Lit obecnie nazywany jest "białym złotem" i ma kluczowe znaczenie w rozwoju motoryzacji, ale nie tylko. Lit wykorzystuje się również do: baterii do telefonów, laptopów, tabletów czy nawet odkurzaczy. "W 2021 roku światowe wydobycie litu wyniosło 540 tys. ton. Przewiduje się, że do 2025 r. wyniesie nawet 1,5 mln ton, a do 2030 r. ta liczba się podwoi" - pisała Rzeczpospolita.