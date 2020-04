Szwedzkie spółki Arctic Paper zakończyły negocjacje ze związkami zawodowymi

Szwedzkie spółki zależne: Arctic Paper Munkedals oraz Arctic Paper Grycksbo, w związku z faktem, iż rząd Szwecji udostępni pakiet pomocowy dla firm, złożyły odpowiedni wniosek do władz, na podstawie którego w przypadku wystąpienia negatywnych skutków ekonomicznych lub finansowych pandemii, będą mogły skorzystać z instrumentów pakietu pomocowego dla firm, poinformowano.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 3,12 mld zł w 2019 r.