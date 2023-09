Tąpnięcie dostaw rosyjskiego LNG do UE. Polska obstawiła lepszego konia

Według szacunków organizacji pozarządowej Global Witness, w całym 2023 roku Rosja zarobi na sprzedaży gazu skroplonego (LNG) do Unii 5,3 mld euro. Od początku roku kraje UE kupiły 22 mln m sześc.

Dla porównania w analogicznym okresie 2021 roku, a więc przed inwazją rosyjską na Ukrainę import z Rosji wynosił 15 mln m sześc. Oznacza to, że mimo planu ograniczeń zakupów rosyjskich surowców do Moskwy wciąż płyną miliardy euro. Szacuje się, że w całym 2023 roku Rosja zarobi na LNG sprzedawanym do UE 5,3 mld euro.