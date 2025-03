To o tym mają być rozmowy Putin-Trump? USA mogą naciskać na Europę ws. ropy

Amerykanie mieliby także sięgnąć po akcje Rosnieftu w drugiej co do wielkości niemieckiej rafinerii MiRO w Karlsruhe (24 proc.) oraz w Bayernoil (28,57 proc.). Szacuje się, że aktywa Rosnieftu w Niemczech sięgają 8 mld euro.

Kreml dogada się z Białym Domem?

- To fatalna wiadomość. Europa w ciągu trzech lat znacząco zmniejszyła zależność energetyczną od Rosji . W 2022 r. Komisja Europejska założyła, że UE całkowicie zrezygnuje z rosyjskich surowców do 2027 r. Wtedy wydawało się to nierealne. Import gazu z Rosji odpowiadał za 45 proc. importu, a surowa ropa i paliwa kopalne po 30 proc. Teraz import gazu spadł poniżej 20 proc., a poza Słowacją i Węgrami nikt nie kupuje ropy z Rosji - zauważa Szymon Kardaś z European Council on Foreign Relations.

Jego zdaniem coraz więcej głosów sygnalizuje, że dojdzie do porozumienia energetycznego między Kremlem a Białym Domem. Zasugerował to Donald Trump, który 18 marca ma spotkać się z Władimirem Putinem ws. wprowadzenia 30-dniowego zawieszenia broni na Ukrainie. Prezydent USA ujawnił, że obie strony rozmawiały już o "podziale niektórych aktywów", w skład których mają wchodzić "elektrownie" oraz "terytoria".

Przed rosyjską inwazją na Ukrainę rosyjska ropa płynęła do Niemiec przez Polskę. Obecnie ropa trafia do Schwedt przy użyciu portów w Rostocku oraz przede wszystkim przez naftoport w Gdańsku. Możliwy jest również tranzyt z Kazachstanu.

Rafineria PCK Schwedt zaopatruje wschodnie Niemcy w paliwa, w tym lotnisko Berlin-Brandenburg i samą stolicę, ale jej produkty docierają też do zachodniej Polski. Rafineria to największy pracodawca w gminie Schwedt.

I dodaje: - Nie mam żadnych wątpliwości, że część krajów z wielką chęcią wróci do biznesu z Rosją. To oznaczałoby tańsze surowce, a tego pragnie wielu. Gaz potaniałby nawet o połowę. Europejska branża surowcowa nie ma wątpliwości - rosyjska ropa oraz gaz wrócą. Oficjalnie nikt tego nie powie, ale w kuluarach nastroje są oczywiste.

To nie oznacza jednak, że tańszy gaz oraz ropa z Rosji wrócą do Polski.

Reaktywacja Nord Streamu?

Według mediów mogły już ruszyć przygotowania do odbudowy zniszczonego gazociągu. Spółka Nord Stream 2 AG, która zarządza NS2, ujawniła w szwajcarskim sądzie, że "prowadzi intensywne negocjacje z inwestorami". Ponadto, jak podają "Ważnyje istorie", "rosyjska firma Pipeline Coatings and Technologies, która brała udział w budowie NS2, najwyraźniej zaczęła przygotowywać się do realizacji dużego zamówienia". Anonimowe źródło zbliżone do kierownictwa Gazpromu przekazało, że spółka skupuje patenty dot. rozwiązań technicznych służących do przygotowania rur gazociągów. "Gazprom chce być gotowy" - czytamy.