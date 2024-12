Najważniejsze wykresy 2024 roku. Co wydarzyło się na polskim i światowym rynku?

Obligacje alternatywą dla lokat bankowych

Jedną z najważniejszych tendencji na krajowym rynku finansowym 2024 roku były masowe wpłaty klientów do funduszy dłużnych, czyli inwestujących w obligacje. Już w listopadzie liczone od początku roku saldo wpłat i umorzeń sięgnęło 32,8 mld zł, czyli sporo więcej niż w całym 2023 roku, o poprzednich latach już nawet nie wspominając. Przyczyna jest prosta – obligacje, czy to skarbowe czy też korporacyjne, oferowały wyraźnie wyższą rentowność niż lokaty bankowe.

Wg danych NBP średnie oprocentowanie nowych lokat dla gospodarstw domowych jest o krok od spadku poniżej 4 proc., podczas gdy nawet najprostszy typ obligacji znajdujących się w portfelach funduszy dłużnych jest oprocentowany obecnie na prawie 6 proc. Banki nie chcą płacić więcej na lokatach, bo są mocno nadpłynne (wartość lokat wyraźnie przewyższa wartość udzielonych kredytów) i na razie niewiele wskazuje, by to się miało zasadniczo zmienić w przyszłym roku.

O ile polskie obligacje wypracowały solidne stopy zwrotu w tym roku, to tego samego nie da się niestety powiedzieć o polskich akcjach. Indeks WIG jest w chwili pisania tego artykułu ledwie na plusie od początku roku. A przecież jeszcze w maju było tak pięknie – po niezwykle udanym 2023 roku WIG zyskiwał wtedy kolejne kilkanaście procent, a w komentarzach powszechnie snuto wizję rychłego dojścia do granicy 100 tys. pkt.

Dlaczego potem rynek zakręcił w dół? Jedna kwestia to typowa dla polskiej giełdy cykliczność – właśnie we wspomnianym maju zwracałem uwagę, że z punktu widzenia historycznych statystyk hossa jest już w mocno zaawansowanej fazie. Druga kwestia to wrażliwość krajowych akcji na wahania koniunktury w polskiej gospodarce. Mniej więcej wtedy, gdy WIG zaczynał zakręcać w dół, rozpoczęło się systematyczne rewidowanie w dół prognoz wzrostu polskiego PKB na kolejne kwartały. Ten proces trwa do tej pory i będzie wymagał obserwacji w 2025 roku.