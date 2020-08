TVP ma umowę z Emitelem na nadawanie programów TVP z MUX-3 na 10 lat

"Umowa dotyczy nadawania programów TVP na MUX-3, budowy platformy teleinformatycznej zapewniającej emisję sygnałów produkcyjnych między oddziałami terenowymi a centralą nadawcy, a także uwzględnia zapisy odnoszące się do zmiany standardu nadawania i kodowania z DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC. Zmiany kanałowe w ramach procesu refarmingu prowadzone są w etapach i przypadają na rok 2020 oraz 2022. Zmiana standardu nadawania nastąpi w 2022 r., podano w komunikacie.

"Cieszę się z podpisania nowej umowy z Emitelem, naszym wieloletnim, sprawdzonym partnerem Zawierając długoterminową umowę na nadawanie cyfrowe programów Telewizji Polskiej z multipleksu trzeciego realizujemy misję nadawcy publicznego, poprzez zagwarantowanie widzom bezpłatnego dostępu do naszych programów w całej Polsce. Kontynuując współpracę z Emitelem zapewniamy również powszechny dostęp Polaków do najnowszych technologii, takich jak telewizja hybrydowa oraz dalszy rozwój naziemnej telewizji cyfrowej poprzez zmianę standardu nadawania w perspektywie dwóch lat. Dzięki temu widzowie będą mogli bezpłatnie korzystać z dostępu do większej ilości atrakcyjnych treści w najlepszej jakości - zarówno nadawanych w HD jak i 4K - oferowanych przez Telewizję Polską" - powiedział p.o. prezesa TVP Jacek Kurski, cytowany w komunikacie.