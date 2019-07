Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-administracja: Ministerstwo Cyfryzacji (MC) chce upowszechniać aplikację mObywatel, która m.in. dzięki usłudze mTożsamość pozwala zastąpić dokument ze zdjęciem, poinformował minister cyfryzacji Marek Zagórski. Usługa jest już honorowana przy potwierdzaniu tożsamości w pociągach PKP Intercity, poinformował minister i przedstawiciele przewoźnika. Źródło: ISBnews

Bankowość: Decyzję o zmianie rachunku bankowego z wykorzystaniem systemu Ognivo w II kw. 2019 r. podjęło 10 506 osób, podała Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). W II kw. 2018 r. liczba rachunków przeniesionych przy pomocy prowadzonego przez KIR systemu wyniosła 8 614. Najwięcej wniosków - ponad 5,6 tys. - wpłynęło w kwietniu. Źródło: ISBnews

IT: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło III konkurs w ramach programu CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość, podało NCBR. Agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego na wsparcie projektów dotyczących cyberbezpieczeństwa przeznaczyła 105,4 mln zł. Źródło: ISBnews

E-myto: Przez siedem lat nie udało się administracji rządowej opracować optymalnej koncepcji poboru opłaty elektronicznej, tzw. e-myta, wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli (NIK).Źródło: ISBnews

Social Media: Według danych Spicy Mobile, w 2018 r. najpopularniejszą aplikacją mobilną w Polsce był serwis YouTube, tuż za nim na podium znalazły się aplikacje Messenger oraz Facebook. W sumie - jak szacują eksperci - z aplikacji i stron społecznościowych korzysta teraz ponad 90% użytkowników smartfonów z systemem Android, a około 60% odwiedza mobilne platformy wideo. ,,Dominujący udział w rynku treści wideo ma YouTube, z platform VOD korzysta aktualnie co ósmy użytkownik smartfona z systemem Android. Analizując dane widzimy, jak szybko zmieniają się zachowania widzów na korzyść wybranych aplikacji. Użytkownicy przede wszystkim chcą mieć możliwość wyboru - co, kiedy i gdzie oglądać" - komentuje Tomasz Kąkol z agencji marketingu mobilnego Spicy Mobile. Źródło: spółka

Hardware: Globalne przychody ze sprzedaży infrastruktury SD-WAN będą w latach 2018-2023 średniorocznie rosnąć na poziomie ponad 30 proc. (wskaźnik CAGR), by za cztery lata osiągnąć wartość 5,25 mld dolarów, szacują analitycy firmy IDC. Przychody z infrastruktury SD-WAN w samym tylko 2018 r., wrosły o prawie 65 proc., osiągając wartość 1,37 mld dolarów. Dane IDC potwierdzają również inne rynkowe badania. Według analityków z firmy IHS Markit rynek rozwiązań SD-WAN tylko w I kw. 2019 r. osiągnął 8-procentowy wzrost przychodów. Rozwój ten napędzają przede wszystkim pracodawcy oferujący możliwość pracy zdalnej oraz banki i firmy z branży finansowej.

Bankowość: Rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją (artificial intelligence - AI) mogą przynieść duże zmiany w sektorze bankowym - twierdzą eksperci Deutsche Bank Research w jednym z ostatnich raportów. Zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań ma spowodować wzrost wydajności, spadek kosztów oraz nowe, atrakcyjniejsze dla klientów produkty. Jak podkreślają autorzy raportu, banki wciąż eksperymentują z technologią opartą na sztucznej inteligencji. Jednak już teraz poważnie analizowane są możliwości wykorzystania AI w kilku obszarach: Sztuczna inteligencja pomoże w walce z oszustami; AI sprawdzi naszą tożsamość; boty mogą zastąpić konsultantów; AI sprawdzi za nas poprawność dokumentów; będzie przewidywać wydarzenia geopolityczne. Źródło: spółka

5G: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji opublikowała stanowisko dotyczące rozdysponowania częstotliwości dla sieci 5G. Wynika z niego, że Orange, Play, Plus i T-Mobile chcą, aby rozdysponowano zasoby z pasma 3400 - 3800 MHz na cztery bloki o szerokości 100 MHz. Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił niedawno konsultacje w sprawie dystrybucji częstotliwości z pasma 3600 - 3800 MHz. Prezes UKE zaproponował wstępnie dwa warianty: przydział czterech ogólnopolskich rezerwacji po 50 MHz w paśmie 3600 - 3800 MHz lub cztery przydziały po 80 MHz, z czego tylko dwa byłyby ogólnopolskie.

Raport: Z ostatniego badania Salesforce wynika, że 56% klientów widzi konieczność zmiany podejścia firm do angażowania ich w proces zakupowy. Ludzie oczekują personalizacji, spójnego przekazu we wszystkich kanałach kontaktu, ochrony danych osobowych i innowacyjności. Przyglądają się także postawom etycznym firm. Aż 80% klientów jest lojalna wobec firm o dobrej reputacji. Firma Salesforce trzeci rok z rzędu przeprowadziła międzynarodowe badanie klientów, ujmując jego wyniki w raporcie ,,State of the Connected Customer". Z tegorocznych analiz rynku wynika, że klienci oczekują od firm większej personalizacji w kontakcie, innowacyjnych i wielokanałowych standardów obsługi, a jednocześnie doceniają firmy aktywne społecznie - takie, które prowadzą działania na rzecz lokalnych społeczności, ochrony środowiska czy zrównoważonego rozwoju. Źródło: spółka

AI: Według najnowszego badania Capgemini ,,Why addressing ethical questions in AI will benefit organizations" niemal 9 na 10 menedżerów jest świadoma przypadków, w których sztuczna inteligencja doprowadziła do problemów etycznych, a 77% kadry kierowniczej nie ma pewności co do etyki i transparentności systemów AI w ich firmach. Niemal połowa konsumentów uważa, że w ciągu ostatnich dwóch lat doświadczyło przynajmniej dwóch typów interakcji z AI, które skutkowały problemami etycznymi. Tymczasem badanie jasno wskazuje, że etyczne interakcje z AI budują zaufanie i satysfakcję klientów i przekładają się bezpośrednio na zysk organizacji. Źródło: spółka

Trendy: Popularyzacja wideo, wzrost znaczenia analityki danych oraz rozszerzona rzeczywistość - to główne oczekiwania konsumentów wobec branży reklamowej w kontekście nadchodzącej rewolucji telekomunikacyjnej związanej z wejściem na rynek sieci 5G. Reklamę mobilną czekają wielkie zmiany, a zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania umożliwiające dotarcie do konsumentów może wzrosnąć nawet o połowę, wynika z prognozy firmy hybrid.ai. Źródło: spółka

Internet: Według opublikowanego przez francuski think-tank ,,The Shift Project" badania, żeby obniżyć globalną emisję dwutlenku węgla o wartość równą tej produkowanej przez całą Belgię należałoby przez rok zrezygnować z... pornografii w sieci 1 . To odkrycie obrazuje poważny problem. Istotnym czynnikiem przyczyniającym się do globalnego ocieplenia okazuje się być Internet. Sieć odpowiada rocznie za emisję 830 mld ton dwutlenku węgla, co stanowi 2 proc. globalnej jego produkcji. ,,W przypadku wszelkich działań na rzecz ochrony klimatu sama świadomość może nie wystarczyć. Kluczowe mogą okazać się w tym obszarze regulacje i rola ponadnarodowych instytucji. Dobrym przykładem takiego działania jest przyjęta przez USA i Wielką Brytanię polityka Cloud First, która zakłada, że każda nowa usługa cyfrowej administracji będzie opierać się na rozwiązania chmurowych. Dzięki temu nie tylko zmniejszają wpływ na klimat, ale także zwiększają społeczną świadomość" - wskazuje Marcin Zmaczyński, Head of Marketing w Aruba Cloud

Finansowanie: Rusza kolejny nabór do EXPO LIVE - konkursu wspierającego innowacyjne rozwiązania z całego świata. Grant o wartości do 100 tys. dolarów mogą otrzymać zarówno startupy, jak i osoby fizyczne i małe organizacje. Światowa Wystawa EXPO to najbardziej prestiżowe wydarzenie kulturalno-gospodarcze w skali globu. Udział w nim zapowiedziały już 192 państwa, zaś Organizatorzy spodziewają się 18 milionów zwiedzających, głównie z regionu Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Azji Południowej. Zwycięstwo w konkursie gwarantuje pozyskanie dofinansowania, ale jednocześnie daje szansę na promocję projektu i jego autorów w ramach Wystawy. To niepowtarzalna okazja, by za sprawą EXPO Live poznać lokalne i globalne środowisko startupowe, uczestniczyć w kampaniach komunikacyjnych i marketingowych organizatorów Wystawy. Szansę na grant mają projekty z wielu obszarów m.in. edukacja, zatrudnienie, finanse, transport i mobilność osobista, turystyka, logistyka, łączność cyfrowa czy zielone technologie. Wszystkie te,

które są odpowiedzią na globalne problemy świata, mogą wpłynąć na poprawę życia i postęp. Czekamy na pierwszego polskiego laureata! - mówi Monika Dyląg-Sajór, koordynatorka projektu EXPO 2020 w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Przedstawicielka Agencji wyjaśnia że zgłoszone do programu projekty mogą być zarówno w fazie prototypowej, jak i takiej, która zakłada budowę efektu skali. Źródło: PAIH

AI: W dobie cyfryzacji trudno uniknąć pytania: serce czy algorytm... Polacy coraz częściej skłaniają się w drugim kierunku - już ponad 27% polskich prosumentów wierzy, że sztuczna inteligencja podpowie im, czy darzą kogoś uczuciem - wynika z badania "Love in the Digital Age" przeprowadzonego przez Havas Group. W tej kwestii znacznie wyprzedzają nas obywatele Chin - połowa z nich jest gotowa zaufać algorytmowi w odnalezieniu bratniej duszy. Ponad połowa (56%) wierzy, że sztuczna inteligencja odpowie im, czy są naprawdę zakochani, a 57 proc. nie ma nic przeciwko, aby aplikacje randkowe analizowały dopasowanie DNA przyszłych zakochanych. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Orange Polska: Odnotowało 55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 16 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Orange Polska zakłada duże inwestycje w technologię 5G w 2021 roku, poinformował prezes Jean Francois Fallacher. Orange Polska liczy na pozyskanie "przy dobrych warunkach finansowych" ok. 150 mln zł gotówki ze sprzedaży należności na raty, poinformował członek zarządu ds. finansów Maciej Nowohoński. Orange Polska ocenia, że powrót do dywidendy w 2021 roku jest coraz bardziej prawdopodobny, ale zależy od ostatecznej ceny za częstotliwość 5G, powiedział prezes Jean Francois Fallacher. Po wynikach I półrocza br. Orange Polska podtrzymał prognozę w zakresie 2-2,1 mld zł nakładów inwestycyjnych w całym 2019 r., podał operator w prezentacji wynikowej. W I poł. br. capex wzrósł o 16% r/r do 1,02 mld zł. Po wynikach I półrocza br. Orange Polska podtrzymuje prognozę, według której wartość wskaźnika EBITDAaL (EBITDA z

uwzględnieniem kosztów leasingu) będzie w całym 2019 roku wyższa niż 2,8 mld zł, podał operator. Orange Polska podtrzymał także oczekiwania dotyczące wzrostu przychodów w tym roku. Źródło: ISBnews

Brewe Leasing: Uruchomił platformę Goldberg & Johnson, dedykowaną do inwestowania w projekty leasingowe. Inwestowanie odbywa się poprzez nabywanie kwitów dochodowych, poinformował prezes i twórca spółki Arkadiusz Mikłasz. Źródło: ISBnews

Forever Entertainment: Szacuje w I półroczu 2019 roku przychody netto ze sprzedaży na poziomie 6,3 mln zł, zysk z działalności operacyjnej (EBIT) na 2,4 mln zł, zysk netto w wysokości 4,4 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

Comarch: Otworzy spółkę zależną z siedzibą w Sydney w Australii, podała grupa. Źródło: ISBnews

Asbisc Enterprises: Wypracował według wstępnych danych skonsolidowane przychody na poziomie ok. 153 mln USD w czerwcu br. wobec 179 mln USD w czerwcu 2018 r. (spadek o ok. 15%), podała spółka. Źródło: ISBnews

Answear.com: Spółka z portfela MCI.TechVentures z sukcesem zakończyła operację logistyczną - w ciągu zaledwie dziewięciu godzin Answear przeniósł cały magazyn produktów wysyłanych do siedmiu rynków bez zatrzymania wysyłki towaru. Inwestycja w elastyczną strukturę oraz zastosowane rozwiązania w nowym magazynie powinny wystarczyć na kolejne 8-10 lat dynamicznego rozwoju Answear.com. Jak podkreśla Maciej Bogaczyk, Senior Investment Director z Grupy MCI, odpowiedzialny za inwestycje w Answear.com z portfela funduszu MCI.TechVentures - zgodnie z planem w pierwszym półroczu br. spółka osiągnęła pełną rentowność na poziomie zysku netto, przy jednocześnie utrzymanej wysokiej dynamice wzrostu skali biznesu, co potwierdza słuszność obranej strategii rozwoju. Jak zapewnia - ten wzrostowy trend spółka zamierza kontynuować. Źródło: spółka

GlobalLogic Polska: 131,9 mln złotych to przychód za I półrocze 2019 roku. W całym ubiegłym roku firma wypracowała przychód na poziomie 226,3 mln zł. Na koniec tego roku firma planuje zwiększyć przychód co najmniej o kilkadziesiąt procent r/r. Natomiast w roku 2017 przychód wyniósł 144,3 mln zł. Oznacza to wzrost aż o 57% r/r. Źródło: spółka

PKP Telkol: Zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki powołało Mirosława Gilarskiego, dotychczasowego prezesa spółki, na kolejną kadencję. Na stanowisko członka zarządu ds. finansowych został powołany Krzysztof Matey, podały Polskie Koleje Państwowe. Źródło: ISBnews

ITmagination: Szacuje, że udział projektów realizowanych z klientami z zagranicy może w tym roku sięgnąć nawet 70% łącznych przychodów, poinformował jeden z założycieli i członek zarządu ITmagination Daniel Arak. W ub.r. przychody spółki wyniosły 92 mln zł (wzrost o 20% r/r), z czego połowa to projekty z klientami zagranicznymi. Firma zakończyła 2018 z zyskiem netto z działalności kontynuowanej na poziomie niemal 4,9 mln zł. Źródło: ISBnews

Unified Factory w restrukturyzacji: Po dokonaniu szczegółowej analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w kontekście kontynuacji działalności, podjął decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, podała spółka. Unified Factory w restrukturyzacji po dokonaniu bieżącej analizy sytuacji spółki, w tym w szczególności wstępnych wyników sprzedaży w I poł. 2019 roku, dokonał aktualizacji prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na 2019 rok, podała spółka. Zgodnie z nową prognozą, skonsolidowana strata netto wynosi 6,2 mln zł (planowano: 2,76 mln zł straty). Źródło: ISBnews

The Dust: Rada Nadzorcza spółki powołała Michała Smółkę w skład zarządu na funkcję drugiego wiceprezesa z dniem 26 lipca, podała spółka. The Dust podpisał list intencyjny z inwestorem na produkcję gier komputerowych na platformy stacjonarne, podała spółka. Źródło: ISBnews

Play: Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie doręczył P4 decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2013 w kwocie 12 mln zł, podał Play. P4 w 2013 r. nie rozpoznała całej możliwej do uwzględnienia w tym okresie straty podatkowej z lat poprzednich. Jej uwzględnienie niweluje w całości zobowiązanie podatkowe wynikające z decyzji, zaznaczono w informacji. Źródło: ISBnews

TenderHut: Pozyskał nowego eksperta - do zespołu dołączył Michał Gąsior, a jego głównym zadaniem będzie akceleracja rozwoju czołowego produktu grupy - Zonifero. Źródło: spółka

CDA.pl: Liczba pobrań jego aplikacji przeznaczonej do urządzeń mobilnych oraz platform smart TV osiągnęła liczbę 2,2 mln. Najwięcej użytkowników aplikacji mobilnej CDA jest wśród posiadaczy telefonów i smartfonów z systemem Android, a potem z systemem iOS. Źródło: spółka

Microsoft: Ogłosił listę najlepszych globalnych partnerów, których zaprosił do elitarnej grupy Inner Circle. Skupia ona firmy dostarczające najlepsze rozwiązania biznesowe wykorzystujące Microsoft Dynamics. Obok gigantów takich jak EY czy KMPG, w gronie laureatów znalazł się polski Xplus. To jedyna firma z Europy Środkowo-Wschodniej wyróżniona przez Microsoft w obszarze Dynamics Finance & Operations. Źródło: spółka

Google: Warszawa, Tokio, Tel Awiw, Sao Paulo, Madryt, Londyn, Seul - to siedem miast, w których Google zlokalizował Campusy, czyli swoje ośrodki wspierania rozwoju startupów. Od zeszłego roku wszystkie funkcjonują w ramach programu Google for Startups, który pomaga startupom na całym świecie w rozwijaniu biznesu i ekspansji międzynarodowej. Teraz na czele Google for Startups stanie Polka - miło mi poinformować, że z dniem 1 lipca br. stanowisko globalnej dyrektor Google for Startups objęła Agnieszka Hryniewicz-Bieniek, dotychczasowa szefowa polskiego oddziału Google. Źródło: spółka

AdEmotion: Współpraca z Microsoft i uruchomienie dotacji z NCBiR w ramach programu ,,Szybka Ścieżka" pozwoli spółce przyspieszyć rozwój produktów związanych z budowaniem lepszego doświadczenia klientów (ang. customer experience) i cyfrowych narzędzi do marketingu. Platforma stworzona przez polską firmę wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy i przetwarzania tzw. śladów cyfrowych w celu pełnej personalizacji treści w Internecie wg preferencji wizualnych oraz profilu osobowości. Obecność w ekosystemie partnerskim Microsoft pozwoli m.in. na dalsze wsparcie innowacji u klientów oraz realizację projektów R&D z udziałem inżynierów firmy z całego świata. Źródło: spółka

BNP Paribas: Rusza nabór do Akademii PSD2. Bank chce pomóc najlepszym fintechom uzyskać licencje i wdrożyć rozwiązania, których realizacja stała się możliwa dzięki dyrektywie. Źródło: spółka

Glaze Prosthetics: Obniża koszty wytwarzania protez i zwiększa ich funkcjonalność dzięki HP Jet Fusion 3D 4200. Wywodząca się z Krakowa firma Glaze Prosthetics jest obecnie jedyną na świecie, która umożliwia wybór modelu, koloru i elementów wykończenia protezy ręki oraz realizację zamówienia online. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

MCI Venture Projects: Ogłosił przymusowy wykup pozostałych ok. 9,41% akcji Vicis New Investments (wcześniej ABC Data) po 1,44 zł za akcję, podał pośredniczący Santander Biuro Maklerskie. Źródło:ISBnews

Asseco International: Nabyło 51% udziałów w Tecsisa dostarczającego rozwiązania IT dla sektora energetycznego za 4,95 mln euro, podała spółka. Wartość transakcji może wzrosnąć maksymalnie do 7,96 mln euro - w zależności od wyników, wypracowanych przez hiszpańską spółkę w kolejnych latach. Źródło: ISBnews

Cherrypick Games: Złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego, podała spółka.Źródło: ISBnews

Google: Startupy zrzeszone w warszawskim Campusie utworzyły do tej pory ponad 2300 nowych miejsc pracy i zebrały prawie 70 milionów złotych finansowania. Co roku Campus uruchamia dla przedsiębiorców darmowe programy wsparcia typu equity-free. W tym roku Google postawił na sektor mobile gaming i przyjął 12 startupów z 4 krajów do programu intensywnego rozwoju Google for Startups Residency. Źródło: spółka

Brainly: Największa na świecie edukacyjna społeczność do wzajemnej nauki (peer-to-peer learning) przeznaczona dla uczniów, rodziców i nauczycieli, pozyskało 30 milionów dolarów inwestycji. Łącznie fundusze pozyskane przez Brainly to już 68,5 miliona dolarów. Środki finansowe uzyskane w ramach rundy inwestycyjnej Brainly przeznaczy na rozwój user experience oraz dalsze ulepszanie treści na platformie. Od dłuższego czasu bardzo istotnym punktem strategii firmy jest inwestowanie w jakość pomocy dostarczanej uczniom i rodzicom na Brainly. Ponadto, fundusze pomogą w dalszej ekspansji i powiększeniu grona użytkowników, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, które są dla Brainly jednym kluczowych rynków. Źródło: spółka

Kingston Technology Europe Co LLP: Firma należąca do liderów wśród producentów pamięci i powiązanych rozwiązań technologicznych, znalazła się na opracowanej przez firmę Gartner liście 10 największych nabywców półprzewodnikowych układów scalonych na świecie. Analitycy z firmy Gartner przyjrzeli się łącznym wydatkom przedsiębiorstw w wielu segmentach, takich jak komputery osobiste, centra przetwarzania danych, smartfony czy Internet rzeczy. W opracowanym zestawieniu firma Kingston uplasowała się na 8. miejscu z szacowanymi wydatkami w 2018 r. na poziomie 7,84 mld USD. Źródło: spółka

Huawei: Na podstawie danych Ministerstwa Finansów, w publikacji ,,Giganci IT poprawili się w podatkach" dziennik podaje, że spośród firm z sektora ICT najwięcej CIT wpłacił do budżetu państwa Huawei Polska - blisko 100 mln zł, czyli ponad trzykrotnie więcej niż w 2017 r. Przychody Huawei wzrosły w tym czasie o 41%. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Asseco Poland: Podpisało z PGNiG Obrót Detaliczny umowę na realizację i wdrożenie Centralnego Systemu Bilingowego, poinformowali przedstawiciele spółek. Wartość umowy to 46,5 mln zł brutto. Asseco Poland zakończyło migrację klientów Orange Polska do dwóch nowych systemów bilingowych, przy jednoczesnym wyłączeniu poprzedniego, poinformowało Asseco. W trakcie migracji przeniesiono dane (w tym historyczne) kilkuset tysięcy abonentów z sektora B2B oraz kilkudziesięciu operatorów z rynku hurtowego, korzystających łącznie z 1 mln usług. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Po otrzymaniu pozytywnej rekomendacji rady nadzorczej, podjął decyzję o rozpoczęciu procedury przeniesienia przedsiębiorstwa Quasu, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, do spółki celowej, podał Vivid Games. Źródło: ISBnews

mBank: Otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na działalność jako TPP (tzw. third party provider), podał bank. Dzięki temu, wspólnie ze spółką mElements, zaoferuje nowoczesne rozwiązania na rynku płatności i usług dodatkowych, możliwe dzięki wejściu w życie dyrektywy unijnej PSD2.Źródło:ISBnews

Vertiv: Rozwój systemów IT oraz technik obrazowania medycznego umożliwił powstanie nowych urządzeń stosowanych w diagnostyce i radiologii zabiegowej. Informacje gromadzone przez ten sprzęt pomagają we wczesnym rozpoznawaniu i leczeniu wielu schorzeń, a także w diagnostyce ortopedycznej i nowotworowej, co znacząco podniosło poziom opieki medycznej. Rozwiązania bazujące na nowatorskich technikach wymagają do pracy infrastruktury, która umożliwia zintegrowanie systemów obrazowania z innymi urządzeniami cyfrowymi. Placówki opieki zdrowotnej budują sieci wspierające połączone systemy, co przekłada się na tworzenie tzw. cyfrowych szpitali. Zdaniem ekspertów z firmy Vertiv najważniejsze wyzwanie, przed którymi stoją takie szpitale, to rosnąca złożoność sieci. Działy IT placówek medycznych zmagają się z wieloma problemami, które generują dodatkowe wymagania wobec - i tak już przeciążonej - infrastruktury informatycznej. Źródło:spółka

Play: Wynajął ponad 11 tys. m2 w biurowcu Neopark pod swoją centralę, podał Yareal Polska, który jest deweloperem budynku. Źródło:ISBnews

Comarch: Wdrożenie platformy Comarch Asset Management w Grupie PZU. Wdrożenie jest jednym z elementów optymalizacji procesów obsługowo-księgowych, realizowanej w zakresie ewidencji i wyceny lokat spółek Grupy PZU. Źródło: spółka

Falcon Games: Podpisał umowę z Duality, na podstawie której partner przygotuje preprodukcję gry "Tales of Tomorrow", podała spółka. Jeśli tytuł zyska przychylność graczy, zostanie wdrożony do produkcji, a za jego wydanie odpowie Ultimate Games. Gra ukaże się w wersji na PC. Źródło: ISBnews

Hawe Telekom: Wprowadza na rynek ofertę z zakresu rozwiązań Smart City, w tym celu zbudowano dedykowane centrum kompetencyjne, podała spółka. W opinii zarządu Hawe Telekom, nowa oferta handlowa pozwoli na zwiększenie przychodów i rozwój kompetencji. Źródło: ISBnews

11bit studios: Wprowadził DLC do gry Moonlighter - Between Dimensions na Steam Źródło: spółka

Lexmark: światowy lider w dziedzinie rozwiązań do przetwarzania obrazu, ogłosił rozszerzenie serii Lexmark GO Line. Sześć nowych jedno- i wielofunkcyjnych drukarek Lexmark oferuje wiele nowych możliwości stworzonych z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Seria Lexmark GO Line zapewnia trwałość, niezawodność, bezpieczeństwo i funkcjonalność w mniejszym, lżejszym i tańszym urządzeniu. Źródło: spółka

Hotailors: Polski startup rozszerzył ofertę o bilety PKP Intercity, Deutsche Bahn, FlixBusa i ponad 20 innych przewoźników, podała spółka. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Data premiery gry "Shadows 2: Perfidia" "Epic Clicker Journey" na Nintendo Switch została ustalona na 6 sierpnia, podało. Ultimate Games zmienił datę premiery gry "Unlucky 7" na PC (Steam) na 30 sierpnia z pierwotnie planowanej 26 lipca, podała spółka. Data premiery gry "Ultimate Fishing Simulator" w wersji na urządzenia VR w sklepie Steam ustalona została na 30 sierpnia, podał Ultimate Games. Źródło: ISBnews

Cherrypick Games: Uzyskało sądowe zabezpieczenie na majątku KuuHubb Oy, do kwoty 1,2 mln euro, podała spółka. Fiński sąd powszechny wydał decyzję o zabezpieczeniu roszczenia o zapłatę należnego Cherrypick Games wynagrodzenia w wysokości 2,6 mln euro z tytułu sprzedaży praw do gry "My Hospital". Źródło: ISBnews

Ailleron: Wynajął 8,6 tys. m2 w krakowskim kompleksie biurowym Podium Park. Źródło: spółka

Falcon Games: Spółka z branży gier podpisała kolejną umowę inwestycyjną na grę Tales of Tomorrow: Experiment. Za preprodukcję tytułu odpowie spółka Duality SA, która przygotuje tytuł w wersji na komputery stacjonarne. W przypadku pozytywnego odbioru przez graczy, tytuł zostanie wdrożony do produkcji, a za jego wydanie odpowie Ultimate Games. Źródło: spółka

Dayco, Gavdi Polska: Światowy producent części samochodowych, wdrożył platformę Kronos Workforce Management do zarządzania czasem pracy. W skali globalnej z rozwiązania korzystać będzie docelowo ponad 4 500 pracowników w 22 krajach, w tym ponad 300 osób w Polsce. Dzięki narzędziu Dayco zautomatyzuje planowanie czasu pracy, weryfikację zgodności z lokalnymi regulacjami prawnymi oraz przygotowanie raportów o czasie pracy z poziomu przeglądarki internetowej i urządzeń mobilnych. Za realizację wdrożenia w polskim oddziale odpowiadała firma Gavdi Polska. Źródło: spółka

SAS: ONZ wykorzystuje aplikację analityczną stworzoną przy współpracy z SAS do budowania postaw altruistycznych wśród młodzieży. Źródło: spółka

TCL: Wprowadza 3 serie telewizorów z Antroid TV, wyposażone w platformę AI-IN. Źródło: spółka

Uber: Od dziś, zamawiając przejazd w aplikacji, użytkownicy tuż przed przybyciem auta na miejsce otrzymają powiadomienie push, przypominające im o sprawdzeniu czy numer tablicy rejestracyjnej samochodu, a także wizerunek kierowcy, są zgodne z tym, co wyświetla im się w aplikacji. Pilotaż nowej funkcji rozpocznie się już od 23 lipca. Źródło: spółka

Barracuda: Badacze z firmy wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego odkryli nowy, coraz częściej spotykany atak: lateralny phishing. Z badań wynika, że w ciągu siedmiu minionych miesięcy co siódma organizacja była celem lateralnych ataków phishingowych. Z badań wynika, że w ciągu siedmiu minionych miesięcy co siódma organizacja była celem lateralnych ataków phishingowych. Spośród organizacji, które zetknęły się z atakiem tego typu, w ponad 60 proc. doszło do przejęcia wielu kont. W niektórych przypadkach były to dziesiątki kont, z których później rozsyłano lateralne ataki phishingowe do kolejnych pracowników oraz użytkowników w innych organizacjach. Ogółem badacze zidentyfikowali 154 przejęte konta, z których łącznie wysłano setki phishingowych wiadomości e-mail do ponad 100 000 odbiorców. Źródło: spółka

Vectra, Cisco: Obsługując ponad milion użytkowników w 439 miastach w Polsce, firma jest drugim pod względem liczby abonentów operatorem kablowym w kraju. Wraz z globalnym trendem wzrostu konsumpcji Internetu oraz mediów cyfrowych spółka zdecydowała się na wdrożenie standardu DOCSIS 3.1 w swojej sieci szerokopasmowej. Jest to kolejny krok na drodze do unowocześnienia infrastruktury oraz jej rozwoju w celu świadczenia usługi dostępu do Internetu dla najbardziej wymagających użytkowników. Nowe rozwiązanie zostanie uruchomione na obecnie pracujących w sieci Vectry urzadzeniach Cisco Converged Broadband Router-8 (cBR-8), spełniających wymogi zarówno standardu DOCSIS 3.0 jak i DOCSIS 3.1. Uruchomienie DOCSIS 3.1 na urządzeniach CMTS (Cable Modem Termination Systems) od Cisco jest jednym z wielu projektów realizowanych wspólnie przez Vectrę i Cisco. Źródło: spółka

F-Secure: Aby pomóc internautom w ochronie tożsamości firma uruchomiła bezpłatny portal F-Secure Data Discovery. Pozwala on sprawdzić jakie informacje zbierają o nas Google, Apple, Facebook, Amazon, Twitter oraz Snapchat. Źródło: spółka

UPS: Ogłosiła, że złożyła wniosek do Federalnej Administracji Lotnictwa Stanów Zjednoczonych (FAA) o umożliwienie wykonywania lotów komercyjnych dronami w sieci UPS, zgodnie z zapisami Części 135 certyfikatu FAA. UPS utworzył spółkę UPS Flight Forward Inc. dedykowaną dostawom za pomocą dronów. Źródło: spółka

GoPro: Do 4 sierpnia u wybranych partnerów handlowych będzie można skorzystać z wakacyjnej oferty. Flagową kamerę HERO7 Black oraz mocowanie 3-Way będzie można kupić w specjalnej, sezonowej cenie - 1599 zł. Źródło: spółka

Revolut: Udostępni na polskim rynku metalowe karty Metal w czterech nowych kolorach - Gold, Rose Gold, Silver i Space Grey. Nowy design kart to kontynuacja i efekt popularności, którą zdobyła oryginalna, czarna karta Revolut Metal, która miała swoją premierę rok temu, w sierpniu 2018. Odcienie Gold i Rose Gold dostępne są od dzisiaj, a Silver i Space Gray pojawią się w najbliższych tygodniach. Źródło: spółka

QAD: Zdając sobie sprawę z konieczności sprawnego i szybkiego działania przy wszelkich zmianach wymuszonych przez nowe wymagania rynku, firma przez ostatnich sześć lat modyfikowała swoje oprogramowanie. Zmiany polegały na dostosowaniu oprogramowania do wymagań chmury obliczeniowej, unowocześnieniu komunikacji z użytkownikiem, wprowadzeniu ulepszonej struktury modułowej oraz stworzeniu platformy wspierającej uzupełnienia i aktualizacje oprogramowania, bez konieczności dodatkowego programowania zmian. Niedawno ogłoszona na rynku USA najnowsza wersja QAD Enterprise Platform oraz zapowiadane wprowadzenie nowych modułów produkcyjnych do planowania i rejestracji produkcji, znacznie przybliżają firmę do spełnienia wizji kompleksowej platformy, charakteryzującej się elastycznością, umożliwiającą dostosowanie do dowolnych wymagań rynku. Źródło: spółka

Verizon Connect: ,,Przewagą rozwiązań z zakresu AI oraz uczenia maszynowego jest inteligentna analiza ogromnej ilości danych o flocie. Dzięki temu pomagają firmom transportowym redukować koszty i spełniać oczekiwania klientów w zakresie szybkiej obsługi, dostaw w dniu zamówienia i ciągłych aktualizacji statusu przesyłek. Mogą również pomóc w unikaniu ryzykownych incydentów przez przewidywanie zagrożeń, a nie tylko reagowanie na zdarzenia, które już miały miejsce" - wskazuje Sebastian Bazylak, Marketing Manager w firmie. Źródło: spółka

