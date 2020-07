Ultimate Games powołał Demolish Games, chce ją wprowadzić na NC do końca 2021

W terminie 7 dni od daty wpisu Demolish Games w KRS zostanie przeprowadzone podwyższenie kapitału zakładowego, w wyniku którego Demolish Games pozyska od podmiotów trzecich 1,5 mln zł na dalszy rozwój. Po dokonaniu ww. podwyższenia udział Ultimate Games w kapitale zakładowym spadnie do 76,5%. Strony nie wykluczają dalszych podwyższeń lub sprzedaży części posiadanych akcji na rzecz podmiotów trzecich, podano także.

"Jednocześnie intencją Demolish Games jest wprowadzenie wszystkich akcji do obrotu na rynku alternatywnym ASO New Connect do końca 2021 r." - czytamy dalej.