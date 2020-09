VersaBox pozyskało 11 mln zł od 4 funduszy VC, tworzy sieć w kilku krajach UE

Warszawska spółka rusza właśnie z międzynarodową ekspansją, tworząc sieć partnerską w kilku krajach Unii Europejskiej. Spółka ma ambicje stać się jedną z wiodących firm z segmentu Industry 4.0 i buduje sieć partnerską w Europie, korzystając także z wiedzy i doświadczenia nowych inwestorów, podkreślono.

"Tak doświadczone grono inwestycyjne to dowód na to, że potencjał i osiągnięcia VersaBox doceniane są nie tylko w przemyśle. Szczególnie ważne jest to, że oprócz kapitału na rozwój, poszerzamy grono partnerów z realnym doświadczeniem w skalowaniu biznesu na rynkach międzynarodowych" - powiedział CEO VersaBox Jacek Królik, cytowany w komunikacie.

VersaBox od początku 2017 r. jest producentem robotów i dostawcą cyfrowych rozwiązań przeznaczonych dla logistyki, takich jak autorski, zrobotyzowany system Autonomy@work. Pozwala on klientom na wdrażanie elastycznych i efektywnych procesów intralogistycznych nowej generacji (Smart Intralogistics). VersaBox zajmuje się logistyką wewnętrzną, czyli przewożeniem towarów i produktów wewnątrz firm, w obszarze hali produkcyjnych lub magazynowych. Rozwiązania VersaBox funkcjonują już w polskich i zagranicznych zakładach przemysłowych, między innymi w przemyśle motoryzacyjnym. Do grona partnerów spółki należą obecnie m.in. takie firmy jak: Faurecia, Lubella, HUF czy Autoliv, wynika także z komunikatu.

"VersaBox to zaawansowana nawigacja klasy przemysłowej dla fabryk, z możliwością łatwej integracji z różnymi typami procesów produkcyjnych i magazynowych. Nasze systemy były testowane i wdrażane w realnych, przemysłowych warunkach" - dodał jeden z założycieli spółki Jakub Michalski.

"Obserwowaliśmy rozwój VersaBox przez ostatnie lata. Teraz włączamy się aktywnie w spółkę, widząc jej gotowość i apetyt do zagranicznej ekspansji. Nasze doświadczenie, jak i innych inwestorów w skalowaniu międzynarodowym, w połączeniu z tak dużą pulą finansowania, jaką otrzymuje VersaBox w ramach tej rundy inwestycyjnej, dają fundament pod realizację tego planu" - dodał współtwórca i partner w Movens VC Michał Olszewski.

"To przykład spółki od samego początku pokazującej potencjał do szybkiego skalowania. Szczególnie widać to teraz, gdy rewolucja pod znakiem Industry 4.0 staje się już faktem, a korzyści płynące z procesu robotyzacji są kluczowe dla dalszego rozwoju większości gałęzi przemysłu" - ocenił z kolei twórca Fidiasz EVC, pierwszego inwestora VC w warszawskiej spółce Krzysztof Domarecki.

Według cytowanych w materiale analiz Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR), już w tej chwili Europa jest regionem o największej gęstości robotów, ze średnią wartością 114 jednostek na 10 000 pracowników w przemyśle wytwórczym. IFR prognozuje dalszy, dynamiczny rozwój tego rynku. W latach 2020-2022 w fabrykach na całym świecie ma zostać zainstalowanych prawie 2 mln nowych jednostek robotów przemysłowych, zaznaczono.

"To już dziś jedna z najlepiej rozwijających się firm w Europie w segmencie pojazdów autonomicznych. Jak się okazuje, to bowiem nie tylko samochody: ta sama technologia jest wykorzystywana również do samodzielnego poruszania się pojazdów innego typu, działających w określonym otoczeniu. Spółka znajduje się wśród trzech najbardziej zaawansowanych producentów autonomicznych robotów mobilnych (AMR). To stosunkowo nowa branża, gdzie trwa wyścig młodych firm z software'owymi korzeniami, z tradycyjnymi graczami, doskonałymi mechanicznie" - powiedział partner zarządzający SpeedUp Energy Innovation i partner generalny SpeedUp Group Bartłomiej Gola.

"Specjalizujemy się w komercjalizowaniu projektów istotnie poprawiających ergonomię pracy i efektywność działania systemów, a tym samym zmieniających na lepsze warunki życia i pracy. Automatyzacja w wydaniu VersaBox niesie taką obietnicę. VersaBox ma szansę wprowadzić nowy standard w masowym przemyśle i w branży magazynowej" - podsumował partner generalny RST Ventures for Earth Tomasz Popów.

