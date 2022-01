W co inwestować przy wysokiej inflacji? Ekspert radzi

– W perspektywie kilku lat udział akcji w portfelu trzeba zmniejszyć. Wciąż warto w nie inwestować, ale nie wszystko bo są pewne ryzyka. Co prawda na amerykańskiej giełdzie nie było nigdy 20–letniego okresu, w którym ona straciła, ale były półroczne, w których straciła 50 proc. Dlatego im krótsza perspektywa, tym ostrożniejszym trzeba być – mówił w programie "Money. To się Liczy" Bartosz pawłowski, dyrektor inwestycyjny mBanku. – Tak wiele się zmienia, że powinniśmy się skupić na tym, co jesteśmy w stanie kontrolować. Ile jesteśmy w stanie zainwestować? Na jak długo? Jeśli sąsiad kupił Bitcoina rok temu i zarobił, to nie zazdrościć mu i nie kupować Bitcoina za wszelką cenę, tylko zastanowić się nad tym, czego naprawdę chcemy – dodał.