Wariant Delta uderza w gospodarkę USA. Ceny ropy ponownie w dół

mmm 51 min. temu zgłoś do moderacji 11 13 Odpowiedz

Nie ma żadnej epidemii. To fake news. Z faktu, że jest nowy wirus, nie wynika, że doprowadził on powstania pandemii. To media robią z igły widły. Czas się obudzić i przestać wierzyć w te bzdury. Hiszpanka była pandemią, która zabiła 50 milionów ludzi na świecie, kiedy globalna populacja wynosiłam 1,8 miliarda. Teraz mamy 8 miliardów i gdyby ta "pandemia dla dzieci" była tak samo groźna, jak Hiszpanka, powinna do tej pory zabić 200 milinów. Oficjalne statystyki podają na dzień dzisiejszy tylko 4,36 milionów zgonów. W tym samym czasie z wszystkich przyczyn na świcie zmarło 106 milionów (dziennie umiera 150 000). Nie wierzę w tą kłamliwą narrację.