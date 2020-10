Warszawska giełda druga w Europie. Po debiucie dekady

Przez lata brakowało dużych ofert publicznych i debiutów dużych marek, które przyciągnęłyby tłumy. To zmieniło się za sprawą Allegro, które w trudnym, pandemicznym czasie zadebiutowało na GPW i już pierwszego dnia akcje dały zarobić inwestorom ponad 50 proc.

Giełdowi gracze w ofercie publicznej kupili świeżo wyemitowane akcje Allegro za ponad 9 mld zł. To nie tylko rekordowa kwota jak na polskie warunki. Zrobiła wrażenie także w skali globalnej. Dzięki temu Warszawa znalazła się na drugim miejscu w Europie pod względem ofert publicznych (IPO) - wynika z najnowszego raportu firmy doradczej PwC. Wyprzedziliśmy m.in. Niemców.

- Oferta Allegro.eu z pewnością zasługuje na miano debiutu dziesięciolecia i oferty, która będzie jeszcze długo stanowiła punkt odniesienia dla innych transakcji. To również pozytywny sygnał dla kolejnych emitentów przygotowujących się do giełdowego debiutu, przede wszystkim z branży technologii, gier video i e-commerce - wskazuje.

Wyłączając wpływ mega oferty Allegro, pozyskane w ramach pozostałych debiutów 48,2 mln zł (10,9 mln euro) oznacza znaczący wzrost w porównaniu do trzeciego kwartału 2019 roku, kiedy przeprowadzono oferty o wartości 5,2 mln zł (1,2 mln euro).

THG to skrót od The Gut Group. To brytyjska firma zajmująca się handlem elektronicznym. Obsługuje ponad 100 międzynarodowych witryn internetowych sprzedających towary.