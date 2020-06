Warszawska giełda liderem w Europie. Straty z marca niemal w całości odrobione

To trzeci tydzień z rzędu, gdy rosną notowania na warszawskiej giełdzie. Tylko w piątek do południa najbardziej prestiżowy krajowy indeks WIG20 zyskiwał na wartości prawie 3 proc. To plasuje nas na pozycji lidera wśród europejskich giełd. A trzeba przyznać, że również na innych parkietach inwestorzy są w dobrych nastrojach.

- Efekt masowego "drukowania pieniędzy" robi swoje, a określenie tzw. moral hazard odchodzi do lamusa. Skoro tani pieniądz będzie nadal dostępny, to czym się przejmować? - komentuje.

Mówiąc o drukowaniu pieniędzy ekspert odnosi się m.in. do ogłoszonego w czwartek rozszerzenia programu skupu aktywów przez Europejski Bank Centralny. By przeciwdziałać negatywnym skutkom kryzysu bank zdecydował się uruchomić kolejne 600 mld euro. Tym samym cały program opiewa już na 1 bln 350 mld euro. Ma działać co najmniej do końca czerwca 2021 roku.