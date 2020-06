EBC pompuje w gospodarkę kolejne setki miliardów euro. Stóp procentowych nie rusza

Za nami posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Odpowiednik naszego NBP zdecydował o utrzymaniu stóp procentowych w krajach posługujących się wspólną walutą euro na dotychczasowych poziomach. Oprocentowanie kredytu w banku centralnym to 0,25 proc., a depozytu minus 0,5 proc. To jeszcze niższe stawki niż w Polsce po serii cięć stóp w ostatnich trzech miesiącach.

Zamiast manewrować oprocentowaniem, EBC zdecydował się na dodatkowy zastrzyk gotówki do gospodarki. Zwiększył program skupu aktywów (PEPP) o 600 mld euro do łącznie 1 bln 350 mld euro. Ma działać co najmniej do końca czerwca 2021 roku.