Wyrok TSUE będzie kosztował Pekao 150 mln zł. Banki odkładają pieniądze

Pekao od lipca do września miał 656 mln zł zysku netto - wynika z opublikowanego w środę raportu kwartalnego banku. To oznacza poprawę wyników w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku o blisko 50 mln zł, czyli około 8 proc.

To jednak nie jedyne koszty związane z wyrokiem TSUE. Tegoroczne wyniki ma obciążyć z tego tytułu w sumie 50 mln zł, a w 2020 roku będzie to kolejne 100 mln zł. Władze Pekao wskazują, że odrobią te straty, ale zneutralizowanie konsekwencji wyroku TSUE zajmie 3 lata.

Wcześniej przy okazji prezentacji wyników o skutkach wyroku TSUE informował m.in. mBank i ING, które w związku z tym zarezerwowały od 15 mln zł do 17 mln zł. I to tylko w trzecim kwartale.

- Nie ma jednolitych zachowań po stronie banków, bo nie może ich być. Z tego co mi wiadomo są sugestie, by te zwroty dotyczyły okresu do trzech lat wstecz, czyli od momentu, gdy pojawiło się wspólne stanowisko rzecznika finansowego i prezesa UOKiK, które wskazało na właściwą interpretację przepisów, które potwierdził ostatnio TSUE. To powinno pogodzić interesy wszystkich stron - przekonuje wiceprezes ZBP.