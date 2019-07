ZUS ma nowy system do wymiany dokumentacji. Jako jeden z nielicznych w Europie

Nowe rozwiązanie umożliwia wymianę informacji i dokumentów elektronicznych, obejmujących dane niezbędne m.in. do rozstrzygania przynależności do systemu zabezpieczenia społecznego, przyznawania oraz wypłaty świadczeń międzynarodowych: emerytur , rent, zasiłków i odszkodowań - wskazują twórcy systemu z Asseco Poland.

- Uruchomienie systemu EESSI to duże i ważne wdrożenie w skali całego kraju. ZUS i Asseco włożyły olbrzymi wysiłek w to, żeby ZUS znalazł się w gronie instytucji w Europie, które jako jedne z pierwszych są gotowe do wymiany informacji drogą elektroniczną - podkreśla Sławomir Szmytkowski, wiceprezes Asseco.