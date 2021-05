5 tys. zł dodatku dla salowych i kierowców karetek. "Symboliczna kwota. To trochę upokarzające"

"To zespół ludzi"

- Służba zdrowia to zespół ludzi. Jeśli przyznaje się dodatek jednym pracującym przy pandemii w tym samym miejscu i przy jednym pacjencie, to dlaczego nie daje się go np. salowej. Ludziom trudno było to zrozumieć - mówi money.pl Urszula Michalska z Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia (FZZPOZ).

"To symboliczna kwota"

- Ci pracownicy zupełnie tego nie rozumieli. Pisaliśmy wiele miesięcy, rozmawialiśmy, przekonywaliśmy, no i jest dodatek. To nie jest szczyt marzeń, bo dodatek jest jednorazowy, a pracownicy medyczni dostaje dodatek w wysokości 100 proc. pensji i to od miesięcy. Dlatego ta decyzja wzbudzać będzie kontrowersje, bo za miesiące, rok pracy dostaną 5 tys. zł. To trochę upokarzające, to symboliczna kwota - mówi Michalska.