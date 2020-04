Absencja pracownicza - co to takiego? Co mówi kodeks pracy?

Absencja pracownicza - czym jest? Czym różni się nieusprawiedliwiona obecność w pracy od usprawiedliwionej? Czy można stracić pracę za nieusprawiedliwioną nieobecność? Jak to wpływa na pensję? Co może pracownik, a co pracodawca? Odpowiedź na to wszystko znajdziesz w tym poradniku money.pl.