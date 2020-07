Akt oskarżenia przeciwko kierowniczce z IKEI. W tle Biblia i LGBT+

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko kierowniczce z IKEI, która zwolniła pracownika po zamieszczeniu przez niego na wewnętrznym forum cytatów z Biblii - poinformował PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Marcin Saduś.

Wpisy pracownika w wewnętrznej sieci przeznaczonej do komunikacji z pracownikami miały związek z ogłoszonym w maju zeszłego roku przez IKEA "dniem solidarności z osobami LGBT". Mężczyzna wziął tego dnia urlop na żądanie, by nie uczestniczyć w wydarzeniu, które uważał za sprzeczne ze swoim sumieniem.

Saduś poinformował, że mówiły one o tym, że "biada temu, przez którego przychodzą zgorszenia" i że "ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość". Za co dostał wypowiedzenie umowy.

Wcześniej money.pl dotarł do pełnego zapisu wpisów w przepychance między zwolnionym a pracodawcą . Rozmowę tę trudno nazwać dyskusją. To wymiana zdań - po jednym poście z każdej strony.

Później do akcji wkroczyli kolejni pracownicy, którzy raz bronili kolegi, raz firmy. Same wypowiedzi ujawniała już Ordo Iuris, jednak - nie było pewne, czy to jedyna wypowiedź, czy było ich więcej. Prawdziwości wpisu nie potwierdzała również Ikea. Cała korespondencja pokazuje, że innych wiadomości od pracownika nie było.