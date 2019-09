Atak w Arabii Saudyjskiej będzie nas kosztować. Policzyliśmy, o ile wzrosną ceny paliw

Przez atak na instalacje naftowe w Arabii Saudyjskiej światowe ceny ropy wystrzeliły przez moment aż o 20 proc. w niedzielę, by do poniedziałku oddać połowę tego wzrostu. Tak czy inaczej, za ropę w dolarach płaci się obecnie o jedną dziesiątą więcej niż w piątek.

W piątek trzynastego września notowania ropy Brent były poniżej 60 dol. za baryłkę, a obecnie to poziom zbliżony do 65 dol. Nie może to pozostać bez wpływu na ceny na stacjach.

Powodem jest ogromne opodatkowanie paliw. Ich ceny tylko w mniejszej części zależą od kosztu surowca. Akcyza to 1,54 zł w cenie benzyny i 1,17 w cenie oleju napędowego. Opłata paliwowa (w części przeznaczana na budowę dróg) to 13 gr w benzynie i prawie 30 gr w ON. Wreszcie opłata zapasowa (na pokrycie kosztów utrzymania rezerw przez Agencję Rezerw Materiałowych) 3 gr w benzynie, a 4 gr w oleju napędowym. Do tego trzeba dodać jeszcze opłatę emisyjną po 8 gr w przypadku obu rodzajów paliwa. No i 23-procentowy VAT, który jest liczony również od włączonej w cenę akcyzy (podatek od podatku).