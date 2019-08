Auta na paliwa alternatywne. Nowe propozycje dopłat

Dopłaty mają być przyznawane tylko dla pojazdów nowych i zależeć będę również od rodzaju napędy i od kategorii pojazdu. Jeśli chodzi o pojazdy osobowe (M1) utrzymano limit 125 tys. zł, jako maksymalną cenę zakupu, do której wsparcie przysługuje.

W przypadku pojazdu elektrycznego, może to być do 30 proc. kosztów zakupu, ale nie więcej niż 36 tys. zł. Dla samochodów na gaz ziemny (CNG, LNG) limit ten wynosi 30 proc. i 20 tys. zł, dla aut wodorowych - 30 proc. i 100 tys. zł.

Maksymalna wartość wsparcia dla pojazdów z kategorii M2 oraz N1 (pojazdy dostawcze o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz pojazdy do przewozu osób posiadające więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającą 5 ton) ma wynieść nie więcej niż 30 proc. kosztów i 70 tys. zł dla pojazdów na prąd. W przypadku napędu na gaz ziemny to odpowiednio 30 proc. i 30 tys. zł.