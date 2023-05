Autostrady bez opłat. Premier mówi, ile to będzie kosztować budżet

Po tym, jak PiS ogłosił nowe obietnice wyborcze, kluczowe pytanie, jakie stawiano brzmiało: ile to będzie kosztować budżet państwa. Rząd zapewnia, że pieniądze się znajdą. Jak duże? Zwolnienie z opłat kierowców na pierwszych odcinkach autostrad to - według rządu - koszt co najmniej 200 mln zł.