Bez CPK gospodarka daleko nie pojedzie? "Potrzebne nowe przemysłowe serce Zachodu"

Centralny Port Komunikacyjny. "Element o wiele większej układanki"

"Na obszarze między Łodzią i Warszawą (ale też w innych częściach kraju, takich jak aglomeracja katowicko-krakowska, Trójmiasto czy Wrocław) warto byłoby stworzyć nowe centrum gospodarcze, które dzięki m.in. dostępowi do globalnego lotniska, autostrady do Berlina i ponad 200 tys. studentów, mogłoby przyciągnąć do siebie dziesiątki miliardów dolarów z ponad 1,3 bln rocznych przepływów zagranicznych inwestycji, które w ramach restrukturyzacji globalnych łańcuchów dostaw i stopniowego wycofywania się z Chin szykują dla siebie nowe miejsca do produkcji" - czytamy dalej.