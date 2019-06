gospodarka oprac. Witold Ziomek 28 minut temu

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży. Jest projekt nowelizacji ustawy

Bezpłatny dostęp do leków najczęściej stosowanych przez kobiety w ciąży - to najważniejsze założenie projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych, który w poniedziałek przekazano do konsultacji.

Podziel się Dodaj komentarz