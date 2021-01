Bezrobocie minimalnie spadło. Polska ciągle na drugim miejscu w Europie

Eurostat do swoich wyliczeń bierze osoby w wieku 15-74 lat, pozostające bez pracy, ale zdolne ją podjąć w krótkim czasie i aktywnie szukające zatrudnienia. Procentowa wartość odnosi się do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Co ważne, Eurostat obliczenia wykonuje na podstawie swego rodzaju ankiet, w przeciwieństwie do GUS, który po prostu bierze liczbę bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy. Dlatego do obecnych nieco ponad 6 proc. wliczają się np. osoby, które są zarejestrowane jako bezrobotne tylko dla ubezpieczenia, a pracy nie szukają. W statystykach Eurostatu są pomijane. Szczegółowe różnice między podejściem Eurostatu i GUS opisaliśmy TUTAJ.