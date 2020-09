Bezrobocie prawie najniższe w UE. Dlaczego wypadamy tak dobrze?

W lipcu stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,2 proc., co daje nam drugie miejsce w rankingu krajów UE, wynika z najnowszych danych Eurostatu. Lepiej od nas wypadli tylko Czesi. Co stoi za tak dobrym wynikiem?

Pomogła też struktura zatrudnienia. W Polsce stosunkowo mniejsza część zatrudnionych pracuje w sektorach najbardziej dotkniętych lockdownem, jak np. transport, turystyka czy gastronomia. – Według uproszczonych obliczeń, bazujących na metodologii brytyjskiego IFS, w 2019 w tych działach gospodarki pracowało 27 proc. polskich pracowników. W Czechach ta liczba jest mniejsza (26 proc.), a na przykład w Wielkiej Brytanii znacznie większa (34 proc.) – zauważa dr Paweł Bukowski, ekonomista i wykładowca w Centre for Economic Performance na London School of Economics.

Dodatkowo, w ostatnich latach w Polsce spada podaż pracy, czyli ilość osób, która jest dostępna na rynku. – W warunkach spowolnienia gospodarczego czy kryzysu, z jakim mamy dzisiaj do czynienia, malejąca podaż pracy może pośrednio pozytywnie wpływać na wskaźniki bezrobocia, aczkolwiek długoterminowo jest to sytuacja, która może być też czynnikiem hamulcowym dla polskiej gospodarki – ocenia Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) ds. badań i analiz.

Interpretując dane Eurostatu o bezrobociu, warto też zastanowić się, kto jest, a kto nie jest uważany za bezrobotnego. Metoda stosowana przez unijną instytucję (czyli tzw. metoda BAEL) uwzględnia osoby pozostające bez pracy, ale - co ważne - zdolne ją podjąć w krótkim czasie i aktywnie szukające zatrudnienia. To podejście nie uwzględnia natomiast osób, które na przykład wykonywały jedynie drobne prace, w niewielkim wymiarze godzin.

– Teraz mieliśmy sezon turystyczny. Osoby, które wykonały prace sezonowe, czy przy zbiorach czy w gastronomi, nawet jeśli były to tylko prace w niepełnym wymiarze godzin czy nawet nierejestrowane, zostały zaliczone do pracujących – mówi Monika Fedorczuk.

Ten aspekt również warto uwzględnić, porównując dane z różnych krajów. Ekspert think tanku Public Policy zwraca uwagę, że w Polsce bardzo zaniedbaliśmy opiekę długoterminową nad seniorami. Setki tysięcy Polaków, w szczególności kobiet, nie może podjąć pracy ze względu na opiekę nad osobami starszymi. Jest to temat niedostrzegany. Część osób wypada z rynku pracy, bo opiekuje się członkami rodziny. Takie osoby nie są traktowane jako bezrobotne, co może przyczyniać się do poprawy statystyk dotyczących bezrobocia.