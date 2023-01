Bezrobocie w Polsce na rekordowo niskim poziomie. Minister nie kryje zadowolenia

Eurostat poinformował, że stopa bezrobocia w Polsce w listopadzie wyniosła 3 proc. i pozostała na tym samym poziomie, co miesiąc wcześniej. Tym samym liczba bezrobotnych wyniosła 512 tys. Miesiąc wcześniej było ich 517 tys.

Dobra sytuacja w Polsce

W jej ocenie obecnie sytuacja na rynku pracy jest dobra i stabilna. To jej zdaniem zasługa obecnego rządu.

Dane z Polski inne od tych unijnych

W pewnym uproszczeniu można stwierdzić, że Eurostat do swoich wyliczeń bierze osoby, które nie pracują, a mogą i chcą znaleźć pracę. GUS za to podaje po prostu liczbę osób zarejestrowanych w urzędach pracy. Część z nich jest w bazie, lecz nie chce żadnego zajęcia lub np. pracuje "na czarno" .

Zaletą europejskich danych jest to, że można porównywać wyniki pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi. I tak z danych Eurostatu wynika, że stopa bezrobocia w strefie euro w listopadzie, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 6,5 proc., czyli tyle samo, co w poprzednim miesiącu. Przeciętna stopa bezrobocia w krajach UE wyniosła 6 proc. i pozostała na tym samym poziomie, co miesiąc wcześniej.