Bezrobocie w Polsce. W tym powiatach jest najgorsza sytuacja

Te dane to fikcja - to są zarejestrowani w UP a nie bezrobotni. Równie dobrze można zlikwidować UP i ogłosić, że Polska osiągnęła cud na skalę światową - zero bezrobotnych. Odkąd wprowadzono socjal podawanie bezrobocia w tej formie jest bezsensowne. Żaden normalny 20-30+ latek nie szuka roboty przez UP tylko online.