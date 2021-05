Biznesmen Zbigniew Kuczma zginął w katastrofie samolotu. "To nie miało prawa się wydarzyć"

Prosto z serwisu

Jak tłumaczy Adam Kuczma, samolot ma osobną książkę serwisową, są jeszcze oddzielne książki silnika i śmigła. W zależności od zaleceń producenta po określonej liczbie lat lub wylatanych godzinach trzeba wymienić odpowiednie rzeczy niezależnie od tego, czy nadal są dobre. Na przykład podczas ostatniego serwisu była wymieniona pompa paliwa. Była dobra, ale przepracowała 4 lata i trzeba ją było wymienić. Zdaniem Adama Kuczmy jeśli ta nowa pompa paliwa była wadliwa, to mogła przyczynić się do tej tragedii.

Najbardziej zastanawiające jest to, że samolot rozbił się tuż po odebraniu z serwisu. Mam nadzieję, że ta sprawa zostanie rzetelnie zbadana przez prokuraturę, że nie zostanie umorzona - powiedział money.pl Adam Kuczma.

Jak opisuje Adam Kuczma, nie wiadomo, czy silnik stanął w locie, czy tylko zaczął przerywać. To był trzeci start po odebraniu z serwisu. Pierwszy to lot próbny, w Lesznie, tuż po odbiorze z serwisu. - Lot trwał 20 minut, samolot się nie grzał i trzymał parametry, ojciec ruszył w drugi lot – do Zielonej Góry - opisuje pan Adam. Jak dodaje, "tam się mogło coś urwać, zaciąć, cokolwiek". W niedzielę, podczas trzeciego startu, Zbigniew Kuczma zasygnalizował problem z silnikiem i zgłosił, że będzie awaryjnie lądował.