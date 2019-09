Bloomberg: polski rząd zagrożeniem dla biznesu. Biznesmen opowiedział, co przeżył w areszcie

Biznesmenowi zarzucono przekazanie ponad milion złotych na fundację powiązaną z ówczesnym przewodniczącym komisji infrastruktury w Senacie. Chociaż nie powstał akt oskarżenia, to prokuratorzy wykorzystali zapisy w prawie, które umożliwiają zatrzymanie podejrzanego, gdy istnieje ryzyko mataczenia w sprawie.

Gehenna więzienna

O tym, co Przemysław Krych przeżył w areszcie śledczym w Sosnowcu, pisze Bloomberg. Według relacji Polaka, próbowano wymusić na n im zeznania oraz nieraz mu grożono, m.in. podłożeniem do komputera dziecięcej pornografii, aresztowaniem żony za oszustwa czy wysłaniem córki do placówki leczącej ofiary molestowania.