Brexit wciąż pod znakiem zapytania. Polska gospodarka największym zwycięzcą obecnej sytuacji?

Brexit w dalszym ciągu stoi pod wielkim znakiem zapytania. Pierwotnie Zjednoczone Królestwo miało opuścić Unię Europejską o północy 29 marca 2019 r. Do porozumienia jednak nie doszło. Na jednym z unijnych szczytów na początku kwietnia uzgodniono, że brexit ma nastąpić najpóźniej 31 października. Może to jednak nastąpić też wcześniej.

Jak twierdzi brytyjski dziennik Financial Times, najlepiej tę sytuację wykorzystuje polska gospodarka . - Polska jest bezpieczną przystanią dla inwestorów, podczas gdy strefa euro ma problemy. W Polsce zrealizowano lub zaplanowano 323 projekty na 6058 w całej Unii Europejskiej. Ich wartość to niemal 15,3 mld dolarów.

- To co kluczowe to jednak nie pieniądze a miejsca pracy, które te inwestycje kreują - zwracają uwagę analitycy.