Brexit: Wielka Brytania ciągle może opóźnić wyjście z Unii Europejskiej. "Kraje Wspólnoty nie sprzeciwiłyby się"

Brexit: Wielka Brytania może opóźnić wyjście z UE, ale wtedy możliwe wybory do PE

Wielka Brytania ma jeszcze możliwość złożenia wniosku o opóźnienie brexitu. Aby można było przełożyć wyjście z UE, zgodę na to musiałyby wyrazić wszystkie państwa członkowskie Unii. Potwierdził to sam Jean-Claude Juncker, szef Komisji Europejskiej. Wyraził też nadzieję na to, że nikt nie będzie przeciwko przełożeniu brexitu. - Jeśli Wielka Brytania poprosi o opóźnienie swojego wyjścia z Unii Europejskiej, to żaden z krajów Wspólnoty nie stanie temu na przeszkodzie — mówił luksemburski polityk dziennikowi “Stuttgart Zeitung”.

Jeżeli Wielka Brytania faktycznie przełoży termin brexitu przynajmniej do wyborów do Parlamentu Europejskiego (23-26 maja), to Brytyjczycy będą musieli zagłosować.

Brexit: Dziś spotkanie Junckera z Theresą May

Dzisiaj Juncker ma spotkać się z brytyjską premier Theresą May i negocjować umowę ws. brexitu. Jednak nie jest optymistycznie nastawiony do tego spotkania. - To jest jak stanie przed sądem lub pływanie na otwartym morzu. Jesteśmy w rękach Boga. I nigdy nie możemy być do końca pewni, kiedy Bóg postanowi wziąć sprawy w swoje ręce — powiedział szef KE.

W zeszłym tygodniu Izba Gmin odrzuciła uchwałę, na mocy której Theresa May zdobyłaby poparcie parlamentu w negocjacjach z UE. To zwiększa prawdopodobieństwo brexitu bez umowy.

Wielka Brytania ma wyjść z Unii Europejskiej 29 marca. Biznesmeni i eksperci ostrzegają, że brexit bez umowy będzie wręcz katastrofalny w skutkach dla gospodarki zarówno brytyjskiej, jak i unijnej.

