Broniarz: "Jestem zwolennikiem radykalnej akcji strajkowej"

- Moim zdaniem środowisko nauczycielskie nie ma innego wyjścia. Ja jestem zwolennikiem tego, by była to radykalna akcja strajkowa - powiedział Broniarz w poranku TOK FM. - Nauczyciel jeżeli jest tchórzliwy, nie wychowa odważnego obywatela. To musimy w sobie odkryć.