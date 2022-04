Konsole do gier to "urządzenia wampiry". Ostrzega British Gas

Urządzenia "wampiry" lubią energię elektryczną

Urządzenia "wampiry" pobierają energię nawet wtedy, gdy są w stanie gotowości. British Gas podaje, że m.in. konsole do gier pozostawione w stanie gotowości kosztują właścicieli średnio 12,17 funtów. Natomiast organizacja Energy Saving Trust (EST) zaapelowała do konsumentów, żeby zastanowili się, które urządzenia pozostawiają włączone.

Według British Gas podpięty do sieci telewizor kosztuje 24,61 funtów rocznie, a dekoder Sky lub Virgin Media - 23,10 funtów. Natomiast konsole do gier pozostawione w stanie gotowości kosztują średnio 12,17 funtów, a komputery około 11,22 funtów, a ładowarka do telefonu: 1,26 funta