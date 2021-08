Bubel w całej Europie. 70 proc. produktów nie spełnia norm unijnych

Podobnie jak w ubiegłym roku artykuły dziecięce stanowią najliczniejszą grupę wśród testowanych produktów. Spośród 220 przebadanych zabawek (balony, farby do malowania palcami, zabawki do ściskania), 16 proc. przekroczyło wartości graniczne określone w normie EN 71-12:2013 dotyczącej nitrozoamin oraz substancji zdolnych do ich tworzenia (należą do rakotwórczych związków chemicznych i mogą stanowić niebezpieczeństwo, zwłaszcza jeśli występują w zabawkach przeznaczonych dla małych dzieci).