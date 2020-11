Budowa szybkich dróg... spowolniła. Rząd zapowiada większe tempo w 2021 r.

Tylko w ostatnich dwóch miesiącach wartość nakładów inwestycyjnych w obszarze budowy szybkich dróg wzrosła o 1,3 mld zł. Daje to nadzieję na większą liczbę oddanych kilometrów w 2021 r.

Jak zauważa "Rzeczpospolita", w czwartek uruchomiony został już czwarty przetarg na budowę autostrady A2 pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską . To ostatni przetarg na A2 na wschód od Warszawy. Razem z trzema pozostałymi powstanie 63 km brakującej nitki do stolicy.

Jak już zostaną oddane do użytku, to powstanie połączenie autostradę z drogą ekspresową S19 Via Carpatia.