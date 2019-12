Budżet państwa. 10 do 14 mld zł deficytu na koniec 2019 r.

Jak podaje PAP, Robaczyński reprezentował Ministerstwo Finansów podczas poniedziałkowego posiedzenia senackiej komisji budżetu i finansów publicznych, poświęconego nowelizacji tegorocznej ustawy okołobudżetowej. Ta przewiduje m.in. przekazanie - jeszcze w tym roku - z budżetu centralnego dodatkowych pieniędzy dla NFZ - do 2 mld zł, z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu zapasowego.

Pieniądze te - jak zaznaczono - będą mogły być wykorzystane do 30 kwietnia 2020 r. Regulacje pozwolą także na zwiększenie jeszcze w tym roku do 1 mld zł puli na Fundusz Wsparcia Policji.

- Najprawdopodobniej ten deficyt będzie się kształtował w okolicach połowy tej kwoty, czyli to będzie gdzieś, tak myślę, między 10 a 14 mld zł, w zależności od tego, czy uda się zrealizować to, o czym mówimy dzisiaj, bo to są 3 miliardy w deficycie budżetu państwa - stwierdził Robaczyński.